Экстренные службы не предупредили о надвигающемся наводнении жителей Иркутской области, — заявил губернатор Сергей Левченко. На совещании в затопленном городе Тулун он сказал, что не были проинформированы ни областные, ни городские власти.

Ранее жители Тулуна говорили сайту Тайга-Инфо, что тоже не получили никаких предупреждений от МЧС. Одна из собеседниц издания, Алена Баженова сказала, что узнала о прорыве дамбы от жителей соседних улиц, которые к тому моменту затопило.

В пресс-службе МЧС России, между тем, утверждают, что заранее предупредили жителей Иркутской области о плохом гидрологическом прогнозе. Там уверяют, что просили местных жителей узнать пункты временного размещения и эвакуироваться из домов, попадающих в зону затопления, — передает агентство ТАСС.