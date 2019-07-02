Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении между странами

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». В ведомстве также сказали, что продолжают переговоры и надеются, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Сегодня стало известно, что «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» не могут отправить в Чехию пассажиров по расписанию. Представители перевозчиков сказали, что авиационные власти Чехии отозвали выданные ранее разрешения. Позднее «Уральские авиалинии» объявили о возобновлении полетов.

Решение чешских властей никак не связано с политикой. Речь идет только об экономических вопросах, — сказал агентству ТАСС зампред палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.