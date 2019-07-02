Соседство с «Газпром Ареной» в Санкт-Петербурге доставляет неудобства жителям близлежащих районов

Причем, не только во время футбольных матчей.

Жители Приморского проспекта в Северной столице пожаловались на систему отпугивания бакланов, которую применяют на «Газпром Арене».

Как сообщает «Фонтанка», по словам местных жителей, шум с улицы настолько жуткий и непривычный, что дети не могут уснуть или, наоборот, просыпаются среди ночи.

В пресс-службе «Зенита» подтвердили информацию о начале работы звуковой системы защиты от птиц. А также о том, что стали поступать жалобы на неприятные и громкие звуки.

Отметив при этом, что подобные системы широко распространены в современном мире – их использование необходимо, в частности, в аэропортах, на полях и прочих объектах, где присутствие птиц нежелательно или недопустимо.

В пресс-службе Зенита также сообщили, что сейчас определяется оптимальный уровень шума и пообещали учитывать в этой связи мнение граждан.