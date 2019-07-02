СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.

Обвинения в похищении человека и вымогательстве были предъявлены Магомеду Гаджиеву и Роману Галушко. По версии следствия, в мае прошлого года они похитили отставного генерал-майора ФСБ Александра Пастушкова. Как пишет «Коммерсант», обвиняемым откуда-то стало известно, что тот может хранить в своем загородном доме крупную сумму денег. Мужчину избивали и пытали электрошокером, требуя рассказать, где он спрятал наличные. Пастушков сдался и сообщил злоумышленникам, что деньги закопаны на его участке в деревне Молоденово Одинцовского района Подмосковья. Следующей ночью Гаджиев и Галушко выкопали там семь пластиковых контейнеров, где в разной валюте находилось в общей сложности 5 миллионов долларов. Отставного генерала отпустили, и по его описанию подозреваемых удалось задержать, хотя к тому времени они уже успели потратить около трети похищенной суммы.

Следственный комитет обратил внимание и на коррупционные доходы самого Пастушкова. Из его банковской ячейки по иску прокуроров было изъято больше миллиона долларов.