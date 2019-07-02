В иркутском отделении «ЕР» отрицают причастность к появлению логотипов партии на грузах с гуманитарной помощью

В иркутском отделении «Единой России» отрицают причастность к появлению логотипов партии на грузах с гуманитарной помощью. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Ранее волонтер Ирина Шихова опубликовала в соцсетях видеозапись о том, как идет сортировка гуманитарной помощи, собранной жителями Иркутска для пострадавших от наводнения.

Она рассказала, что неизвестная женина передала ей листовки с надписью «гуманитарная помощь» и логотипом «Единой России» и попросила клеить их на каждую коробку и мешок.

«Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился», — заявили в региональном отделении «Единой России».