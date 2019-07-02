Авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Причиной стало отсутствие договоренностей о частоте рейсов.

Власти Чехии аннулировали ряд разрешений на полеты между Прагой и Москвой, которые были выданы «Аэрофлоту» на 2 июля и полеты авиакомпании «Победа» в Карловы Вары. Произошло это в связи с решением авиационных властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов, сообщили «Эху» в «Аэрофлоте». Министерства транспорта двух стран не смогли договориться о количестве рейсов национальных авиакомпаний, отметил источник ТАСС близкий к руководству авиационной отрасли республики. В ближайшее время состоятся переговоры по согласованию расписания полетов. Авиационные власти Чехии также аннулировали ранее выданные разрешения на полеты в республику авиакомпании «Уральские авиалинии». По данным агентства «Интерфакс», Россия и Чехия не смогли договориться о перелетах Czech Airlines по постоянному транссибирскому транзиту. У авиакомпании были временные разрешения, которые необходимо продлевать. Однако чешский перевозчик настаивает на получении постоянного разрешения.

Пассажиры, которые собирались лететь в Чехию, могут перебронировать свои билеты на рейсы других авиакомпаний, отметили в Ростуризме.