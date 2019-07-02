Российское движение «Форум секс-работников» предложило правительству исключить статью о занятии проституцией

Российское общественное движение «Форум секс-работников» предложило правительству исключить из Кодекса об административных нарушениях статью о занятии проституцией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Активисты направили обращение вице-премьеру Константину Чуйченко, который возглавляет рабочую группу по подготовке новой редакции Кодекса. Представители движения просят исключить статью, поскольку она, по их словам, используется для незаконного обогащения и коррупции. Также они говорят, что полицейские остаются безнаказанными, когда применяют насилие к секс-работникам.