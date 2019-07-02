Политик Илья Яшин написал заявление в полицию после появления видеоролика о том, что он якобы сбивает пешехода

На своей странице в Фейсбуке Яшин, который является кандидатом в Мосгордуму по 45-му округу, рассказал, что вчера поздно вечером выдвинутая в этом же округе Мария Каледа заявила, что он сбил ее на машине, когда она якобы встала перед автомобилем с плакатом.

Яшин подчеркнул, что видео постановочное, он считает, что дело должны возбудить по статье о клевете и о подделке государственных номерных знаков автомобиля.

Накануне Левада Центр сообщил, что Илья Яшин лидирует среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу.