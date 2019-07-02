У пассажиров «Аэрофлота», «Уральских авиалиний» и «Победы» возникли проблемы с вылетом в Чехию

Большая часть рейсов, запланированных в республику на сегодня, отменена. В «Аэрофлоте» ссылаются на решение чешских авиационных властей. Такую же версию приводят в «Уральских авиалиниях». Руководитель уральского перевозчика Сергей Скуратов при этом сказал в интервью агентству ТАСС, что к этому моменту разрешение уже получено и авиакомпания возобновила полеты из Екатеринбурга в Прагу.

Источники «Интерфакса» и РБК говорят, что причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство Праги условиями транс-сибирских маршрутов, предложенными чешскому национальному перевозчику. Официальных комментариев от чешских авиационных властей нет.

В Минтрансе РФ ожидают, что вопрос с полетами российских авиакомпаний в Чехию будет решен в самые сжатые сроки, передают РИА Новости.