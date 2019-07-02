Российские ВКС провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

Видео с испытаний опубликовало в своем Twitter Министерство обороны.

Как пишет РБК, ссылаясь на полковнка Павла Кузьмина, ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель, подтвердив заложенные характеристики. Название ракеты не уточняется.

Пуск проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.