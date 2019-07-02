Российские ВКС провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Видео с испытаний опубликовало в своем Twitter Министерство обороны.
Как пишет РБК, ссылаясь на полковнка Павла Кузьмина, ракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель, подтвердив заложенные характеристики. Название ракеты не уточняется.
Пуск проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.
#Видео Российские #ВКС выполнили очередной испытательный пуск новой противоракеты системы #ПРО на полигоне #СарыШаган в Казахстане https://t.co/DVVLNA21QR #Противоракета #ПускПротиворакеты #ОружиеРоссии #РоссияКазахстан #ВКС pic.twitter.com/I3nDg12guo— Минобороны России (@mod_russia) 2 июля 2019 г.