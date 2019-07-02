15-летняя теннисистка Кори Гауфф нанесла поражение 39-летней Винус Уильямс на  старте Уимблдона

Сразу несколько громких сенсаций грянули на старте Уимблдона.

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, ставшая самой молодой участницей турнира, нанесла поражение 39-летней соотечественнице Винус Уильямс. Пятикратной победительнице Уимблдона, между прочим.

Вторая ракетка мира Наоми Осака была в списке главных претенденток на титул. Но оступилась уже в первом круге, сенсационно уступив Юлии Путинцевой из Казахстана. А японка, напомню, в прошлом году выиграла ЮС Опен, а в начале этого Австралиан Опен.

На этом фоне меркнет даже неудача нашей Дарьи Касаткиной. К счастью, поражение первой ракетки страны стало единственным для россиянок в первый день соревнований.

Не обошлось без неожиданностей и у мужчин. Пятая ракетка Уимблдона Саша Зверев из Германии проиграл чеху Иржи Веселы. Который в рейтинге – в середине второй сотни!