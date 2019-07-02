Россия сможет выпустить только 60 ракет «Авангард» из-за нехватки углеродного волокна

По данным телеканала CNBC, к такому выводу пришла американская разведка.

Разработка гиперзвуковых ракет «Авангард» оказалась очень дорогостоящей, и Кремль испытывает трудности с поиском источника углеродного волокна. Из-за этого большое количество нового оружия выпустить не получится, считает американская разведка, отчет которой оказался в распоряжении CNBC. Телеканал называет производство ракет приоритетом Москвы: как ожидается, «Авангард» поступит на боевое дежурство в конце этого или в следующем году. Поставки оружия в войска начались совсем недавно.

Около восьми месяцев назад CNBC также сообщал о сложностях с поиском углеволокна. Использование неподходящего материала приводило к тому, что корпус ракеты не выдерживал нагрева при повторном входе в плотные слои атмосферы. В свою очередь, это влияло на работу внутренних систем.

Впервые о новом оружии Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. По утверждению президента, «Авангард» способен поражать цели из космоса.