Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 14

Судьба 13 жителей, в том числе одного ребенка остается неизвестной.

Большинство жертв наводнения утонули, один человек скончался из-за переохлаждения. Это основной диагноз, с которым жители Иркутской области поступают в больницы. Во многих населенных пунктах нет света, электроснабжение обещают восстановить в ближайшие 72 часа. Власти проверяют информацию о росте цен в первую очередь на продукты питания, так жители сообщали, что стоимость батона хлеба в затопленных районах достигала 100 рублей. Участок трассы «Сибирь» долгое время оставался под водой из-за затопления города Тулуна, движение смогли восстановить только в последний час. Из-за сильных дождей и подъема воды в реках в Иркутской области затопило 83 населенных пункта в нескольких районах. Объявлен режим ЧС. В четырех районах подтоплены 4000 домов, в которых живут почти 10 000 человек. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в область направлены военные. В частности, они развернули передвижной хлебозавод.

Из зоны наводнения эвакуировали боле 2 тысяч человек.