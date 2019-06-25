Ограничения на полеты в Чехию для авиакомпаний РФ связаны с недовольством Праги условиями транс-сибирских маршрутов

Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транс-сибирских маршрутов. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства «Интерфакс» и РБК. Собеседник газеты в правительстве уточнил, что Прагу не устроили условия полета, предложенные для чешского национального перевозчика.

Официальных комментариев на этот счет пока не поступало. Сегодня утром стало известно, что Аэрофлот, Уральские авиалинии и Победа отменили часть рейсов в Чехию.

В пресс-службе «Аэрофлота» «Эху Москвы» сказали, что по решению чешских авиационных властей отменены четыре сегодняшних рейса из шести.

Гендиректор Уральских авиалиний Сергей Скуратов сказал агентству ТАСС, что разрешение на полеты из Екатеринбурга в Прагу уже получено и авиакомпания возобновляет полеты. В «Победе» ситуацию пока не прокомментировали.