Суд на 150 тысяч рублей оштрафовал автора Телеграм-канала «Протестный МГУ» за участие в марше в поддержку Голунова

Дорогомиловский суд Москвы на 150 тысяч рублей оштрафовал автора Телеграм-канала «Протестный МГУ» за участие в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Дмитрия Иванова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Всего на шествии 12 июня были задержаны более 500 человек. Суды продолжают выносить решения: накануне за участие в акции 10 суток ареста назначили политику Алексею Навальному.

