Депутат ГД от «СР» выдвинулся в губернаторы Астраханской области, несмотря на несогласие с этим решением партии

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин выдвинулся в губернаторы Астраханской области, несмотря на несогласие с этим решением президиума партии. На своей странице в Фейсбуке Шеин написал, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Ранее источники телеканала Дождь в Кремле и Госдуме говорили, что Шеина называют самым сильным из потенциальных оппозиционных кандидатов на предстоящих выборах губернаторов.