Ограничения для авиакомпаний РФ на полеты в Чехию связаны с недовольством условиями по транс-сибирским маршрутам

Ограничения для российских авиакомпаний на полеты в Чехию связаны с недовольством Праги условиями по транс-сибирским маршрутам, предложенными чешскому национальному перевозчику. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс».

Сегодня стало известно, что авиационные власти Чехии аннулировали ряд выданных ранее разрешений на рейсы из Москвы в Прагу и обратно. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота». Об аннулированных разрешениях говорили и в авиакомпании «Уральские авиалинии». Впрочем, гендиректор компании Сергей Скуратов сказал агентству ТАСС, что сейчас полеты из Екатеринбурга в Прагу уже возобновлены.

Ограничения затронули и рейсы, выполняемые авиакомпанией «Победа».