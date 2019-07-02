Владимир Жириновский сегодня снова будет судиться из-за утверждений о связях с КГБ

Политик хочет взыскать с британского журналиста один миллион рублей за порочащие сведения.

Лидера ЛДПР огорчила книга бывшего шеф-редактора Financial Times Чарльза Кловера. Не согласен он в частности с такой фразой: ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ. Порочащей честь, достоинство и деловую репутацию депутат также считает утверждения о его выдворении из Турции.

На заседании Останкинского суда Москвы его адвокаты ранее подчеркивали, что политика фактически обвинили в преступлении. Представитель ответчика указывал, что спорные фразы изложены в форме оценочных суждений, а сам факт сотрудничества со спецслужбами вряд ли может кого-то опорочить. В удовлетворении иска Жириновскому отказали, но юристы политика обжаловали решение. Сегодня к вопросу о репутации 73-летнего парламентарии вернется Мосгорсуд.

Ответчиком в этом деле ранее было заявлено издательский дом «Фантом пресс», Суд ранее обязал Жириновского выплатить компании 30 тысяч рублей в счет возмещения судебных издержек.