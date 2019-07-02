«Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Чехию

Авиакомпании вынуждены пойти на такой шаг из-за решения страны отозвать выданные ранее разрешения на полеты.

«Аэрофлот» отменил большинство сегодняшних рейсов из Москвы в Прагу, оставив лишь два. В авиакомпании отметили, что ими могут воспользоваться пассажиры, которые столкнулись с отменой вылета. Кроме того, в сообщении на сайте перевозчика говорится, что клиенты будут передаваться другим авиакомпаниям. Также пассажиры могут оформить возврат денег или бесплатно изменить пункт назначения на другой европейский город. «Аэрофлоту» пришлось прибегнуть к таким мерам из-за решения авиационных властей Чехии аннулировать разрешение на полеты. С этим же столкнулась «дочка» перевозчика – авиакомпания «Победа», вынужденная отменить рейсы из российской столицы в Карловы Вары. Кроме того, летать из Москвы и Екатеринбурга в Прагу перестали «Уральские авиалинии». Два запланированных на сегодня рейса задержаны на неопределенный срок.

О причинах решения властей Чехии отозвать разрешения на полеты пока ничего неизвестно.