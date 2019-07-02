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08:46, 02 июля 2019

14 человек погибли, судьба 13 неизвестна после наводнения в Иркутской области

Такие официальные данные обнародовало МЧС. В регионе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Число людей, обратившихся в больницы, превысило 1300 человек.



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