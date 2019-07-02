Пассажиры «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и «Победы» не могут вылететь в Прагу и Карловы Вары из-за решения властей Чехии. Об этом сообщает РБК.

«Уральские авиалинии» объявили о приостановке полетов в Прагу из Екатеринбурга и из подмосковного аэропорта Жуковский, — сообщает сайт Znak.com.

«Аэрофлот» сообщил об отмене части рейсов, намеченных на сегодня. При этом два сегодняшних рейса в Прагу состоятся по расписанию, — отметили в компании. «Аэрофлот» предложил пассажирам отмененных рейсов оформить возврат билета, или отправиться в другой город Европы без оплаты сбора за изменение маршрута.