Губернатор Красноярского края заподозрил жителей затопленного Канска в намерении «покачать права»

Александр Усс встретился с местными жителями. Одна из них спросила у главы региона, видел ли он дорогу и отметила, что если ее размоет, жители окажутся отрезанными от внешнего мира. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу качнуть», — сказал Усс. Он также добавил, что в случае, если дорогу размоет, ее восстановят.

В ответ на слова другого жителя, губернатор призвал его успокоиться и добавил: «Я вам поправлю воротничок». Видео опубликовал сайт НГС-24.