Террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за нападение на пост полиции в Чечне

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне. Об этом сообщила организация Сайт Инетллидженс Групп, отслеживающая активность боевиков.

Нападение на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе произошло накануне днем. По данным сайта Кавказский узел, неизвестный бросил гранату к входу и затем штык-ножом ранил полицейского, который попытался его остановить. Силовик погиб. От взрыва гранаты никто не пострадал.

Подозреваемого застрелили. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее написал в своем Телеграм-канале, что в России никогда не было практики нападения с ножом на правоохранителей. «Это новшество западных стран», — добавил руководитель республики.