Турция рассматривает возможность заменить американские Ф-35 на российские военные самолеты

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников. По их словам, если Анкару исключат из программы, связанной с американскими истребителями-бомбардировщиками, будут рассматриваться альтернативные варианты. Среди них – разработка собственных военных самолетов и баллистических ракет.

Ранее Соединенные Штаты пригрозили Турции исключением из программы Ф-35 из-за намерений Анкары закупить российские комплексы С-400.