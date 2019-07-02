Турция рассматривает возможность заменить американские Ф-35 на российские военные самолеты
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников. По их словам, если Анкару исключат из программы, связанной с американскими истребителями-бомбардировщиками, будут рассматриваться альтернативные варианты. Среди них – разработка собственных военных самолетов и баллистических ракет.
Ранее Соединенные Штаты пригрозили Турции исключением из программы Ф-35 из-за намерений Анкары закупить российские комплексы С-400.