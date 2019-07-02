План совместных учений Украины, США и НАТО Sea Breeze — 2019 изменили из-за действий России

Как сказали в Киеве, это коснулось территории маневров. Там добавили, что Россия внезапно закрыла район плавания. В свою очередь российские военные заверили, что контролируют действия кораблей НАТО на учениях «для реагирования на возможные нештатные ситуации», передает агентство РИА Новости.

Международные учения Sea Breeze проходят с 1 по 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой. В них принимают участие два десятка стран. Легенда учений гласит, что «враждебные элементы» пытаются заблокировать выход к морю из Дуная. Российский МИД называл маневры опасными.