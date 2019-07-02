Неизвестные вновь напали на главу штаба Алексея Навального в Петербурге

Это уже второй подобный инцидент с Александром Шуршевым за последние дни. По его словам, накануне днем на него со спины набросились двое. Это случилось, когда Шуршев возвращался из Горизбиркома, где подавал жалобу на избирательную комиссию района Екатерингофский.

Пострадал также юрист партии «Яблоко», пишет издание «Фонтанка». В первый раз на Шуршева напали на прошлой неделе, когда он пытался снять на телефон очередь в избирательную комиссию.