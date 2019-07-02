Администрация Facebook эвакуировала четыре здания, где располагаются офисы социальной сети

Двух сотрудников проверяют после возможного воздействия нервно-паралитического газа зарин. Под подозрение попал пакет, который пришел в компанию по почте. Пока что, по словам спасателей, у сотрудников социальной сети нет признаков воздействия отравляющих веществ, передает агентство Reuters.

Они намерены провести дополнительные тесты содержимого подозрительной посылки. Специалисты не исключают, что аппаратура, которая сообщила о наличии зарина, могла дать сбой.