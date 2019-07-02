Гонконгская полиция восстановила контроль над зданием законодательного органа города

Оттуда вывели протестующих, пишет газета South China Morning Post. Сегодня правительственный комплекс будет закрыт.

Накануне демонстранты ворвались в административное здание и повесили в зале заседаний парламента флаг, который использовали в годы британского правления. 1 июля исполнилось 22 года со дня передачи Гонконга Китаю. Бывший колониальный флаг стал одним главных символов протеста против попыток Пекина урезать права автономии. Протесты в Гонконге начались в ответ на попытки принять закон об экстрадиции в КНР.