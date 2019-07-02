Ингушские имамы намерены просить Генпрокуратуру проверить законность обысков в местном муфтияте

Кроме того, они хотят знать, насколько правомерными были допросы председателя духовного управления мусульман республики Исы Хамхоева и кадия Абдурохмана Мартазанова, передает агентство «Интерфакс». Следственные действия проводились в середине июня.

Причем, в них участвовала не местная полиция, а командированные из другого региона силовики, передает агентство. Основания для проверки не уточнялись. Ранее тогда еще глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров раскритиковал работу Духовного центра мусульман республики.