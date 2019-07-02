Мособлсуд огласит приговор одному из членов «банды ГТА» за попытку побега

Ранее Хазратхон Додохонов уже получил пожизненный срок как соучастник убийств. Оглашение приговора гражданину Таджикистана, обвиняемому в совершении побега из-под стражи, захвате оружия и посягательстве на жизнь конвоиров, начнется в 11 утра.

Речь идет о нападении, произошедшем уже после того, как члены так называемой «банды ГТА» были пойманы. 1 августа 2017 года, когда пятерых обвиняемых везли в лифте в Мосгорсуде, они атаковали конвоиров и завладели их служебным оружием.

После этого в коридоре суда началась перестрелка с сотрудниками Росгвардии. Один из них был ранен, а четверо нападавших убиты. Единственным выжившим оказался Хазратхон Додохонов, получивший ранение.

Позднее он получил пожизненный срок по делу об убийствах, совершенных бандой. При этом вину в нападении на правоохранителей мужчина отрицает: по его словам, о планах участников побега он не знал.

«Банда ГТА» действовала в Московском регионе и Тверской области с 2012 по 2014 годы. Группировка совершила как минимум 15 нападений, а ее жертвами стали 17 человек.