Российское посольство считает не вызывающей доверие публикацию о третьем подозреваемом в деле Скрипалей

На прошлой неделе журналисты ВВС выпустили расследование, где утверждается, что работу группы, которая осуществляла покушение на Сергея Скрипаля и его дочь, якобы координировал офицер российской военной разведки Денис Сергеев. В посольстве говорят, что авторы расследования не представили оригинальные документы в поддержку своей версии. Москва отвергает обвинения в причастности к попытке отравить Скрипалей.