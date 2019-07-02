Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин перейдет на работу в Совет Федерации

69-летний дипломат, по сведениям издания РБК, станет сенатором от Сахалина. Его кандидатуру намерен предложить врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко, рассказали два источника газеты в верхней палате. Глава региона участвует в выборах, которые пройдут 8 сентября, Единый день голосования.

На посту замминистра Карасин курирует двусторонние отношения со странами СНГ, в том числе с Украиной. В августе ему исполняется 70 лет, и он на пять лет превысит предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе.