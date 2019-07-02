Ситуация с  муниципальными выборами в Петербурге стабилизировалась, считают в Центризбиркоме

По словам зампреда комиссии Николая Булаева, все кандидаты, которые хотели участвовать в выборах, смогли реализовать свое право. Обращаться в суд он пока считает излишним, пишет интернет-издание «Фонтанка». У ЦИКа практически нет жалоб по выборам губернатора. Из 200 обращений по поводу муниципальных выборов, большинство нарушений, по словам Булаева, уже устранены. Ранее оппозиционные кандидаты жаловались на то, что чиновники создают им препятствия для подачи документов на муниципальные выборы.