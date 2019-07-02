Следственный комитет завершил расследование дела о похищении бывшего высокопоставленного сотрудника ФСБ

Злоумышленники под пытками заставили генерал-майора в отставке Александра Пастушкова показать места на загородном участке, где он прятал $5 млн. Между тем сами следователи изъяли из сейфа отставного силовика более $1 млн., пишет газета «КоммерсантЪ». Эту сумму обратили в доход государства, поскольку Пастушкова заподозрили в коррупции. Конфискация, скорее всего, ждет и деньги, которые нашли у его похитителей, добавляет издание.