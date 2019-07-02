Реакция Кремля на события в Грузии была жесткой, но адекватной, считают в российском МИДе

Речь идет о сотнях тысяч российских туристов, Москва не может подвергать их опасности, сказал в интервью газете «КоммерсантЪ» замминистра иностранных дел Григорий Карасин. Он уточнил, что россияне вправе сами решать, хотят ли они отправляться в Грузию при таких условиях. В Тбилиси уже полторы недели не прекращаются протесты. Они начались после визита группы российских парламентариев. Кремль считает выступления грузинской оппозиции проявлением русофобии и запретил прямые авиарейсы с Грузией.