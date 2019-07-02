Швеция усиливает противовоздушную оборону в Балтийском море из-за России

На острове Готланд в 330 км от Калининграда Стокгольм разместил новую противоракетную систему «земля – воздух». Она получила увеличенную дальность действия. Такая мера, говорят в командовании шведских вооруженных сил, является адекватным ответом на возросшую в регионе напряженность. В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот. После событий в Крыму и на востоке Украины Швеция в 2015 году вновь вернула своих военных на Готланд, которых не было здесь 20 лет.