Турция рассмотрит возможность покупки российских истребителей

Это произойдет если она так и не получит американские военные самолеты F-35, передает американское агентство Bloomberg. Анкара также готова изучить вопрос о разработке собственных боевых самолетов и баллистических ракет, сказали агентству несколько турецких чиновников. США пригрозили приостановить поставку истребителей, если Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Анкаре в минувшие выходные сказали, что поставки российских систем ожидаются в течение 10 дней.