Лидер московских единороссов собирается подать в суд из-за расследования Алексея Навального

Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что у вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского и его семьи есть бизнес в Австрии и недвижимость в Москве, общая стоимость которой превышает 5,5 млрд. руб. Как сказал Метельский «Эху», все, что перечислено в расследовании, приобретено его матерью и сыном и он их делами не занимается. В его декларации указана верная информация о доходах. Изданию РБК главный Метельский добавил, что связывает происходящее с выборами в Мосгордуму. И поэтому будет подавать иск о защите чести и достоинства.