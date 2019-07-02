Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», считает американская разведка

Москва не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, производство обходится слишком дорого, передает телеканал CNBC со ссылкой на доклад спецслужб. В Вашингтоне полагают, что к следующему году «Авангард» будет стоять на боевом дежурстве, поскольку это приоритетный проект. Американская пресса уже писала о проблемах с поставками углеволокна для ракет. Этот материал должен выдерживать экстремальные температуры во время полета на гиперзвуковых скоростях.