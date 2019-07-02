Заявителя по делу инвестора Майкла Калви внесли в список неблагонадежных корпоративных партнеров

Такое решение в отношении акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова приняла комиссия по этике РСПП. Ее арбитры пришли к выводу, что у Юсупова была личная заинтересованность в уголовном преследовании Калви и его партнеров. Предприниматель с таким решением не согласен. В интервью агентству «Интерфакс» Юсупов сказал, что изучает возможность обратиться в суд. Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров обвиняют в хищении крупной суммы у банка «Восточный». Сейчас американский инвестор находится под домашним арестом.