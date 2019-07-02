Уголовное дело, по которому проходил журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, передано в Следственный комитет

Об этом рассказал его адвокат Сергей Бадамшин. Изначально расследованием занималось УВД по Западному округу Москвы. Потом дело направили в столичный главк полиции, который снял с журналиста обвинения в причастности к торговле наркотиками. И дальше, по словам адвоката Бадамшина, проводилась проверка действий самих полицейских. По мнению Голунова, дело против него было заказано фигурантами расследования о рынке ритуальных услуг Москвы и их связях с руководителями столичного управления ФСБ. Само расследование опубликовали накануне три десятка изданий, в том числе и «Эхо».