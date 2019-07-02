Счетная палата пока не планирует проверять данные о полетах самолетов «Роснефти» на курорты

В плане работы на текущий год нефтяная компания не значится, говорится в ответе аудитора Валерия Богомолова на запрос партии «Яблоко». В прошлом месяце агентство Reuters утверждало, что корпоративные самолеты «Роснефти» десятки раз летали на популярные зарубежные курорты в праздничные и выходные дни. При этом об официальных мероприятиях в тех местах сама компания не сообщала. В «Роснефти» ответили, что агентство вмешивается в частную жизнь, а собранная информация содержит признаки слежки с использованием технологий спецслужб.