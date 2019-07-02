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01:03, 02 июля 2019

Три десятка изданий, в том числе зарубежных, опубликовали новое расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Оно посвящено борьбе за контроль над московским и отчасти подмосковным рынком ритуальных услуг. Именно с ним сам Голунов и его сторонники связывают задержание журналиста в начале июня и попытки обвинить его в торговле наркотиками. Как следует из публикации, рынок ритуальных услуг в столице контролируют выходцы со Ставрополья, которые не имеют опыта в этой сфере, а также замешаны в схемах по выводу денег из российских банков и тесно связаны с верхушкой московского управления ФСБ.



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