Хорошевский суд Москвы назначил 10 суток ареста Алексею Навальному

Судья Дмитрий Зиняков признал его виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга или шествия. Политика задержали 12 июня на несогласованном шествии в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Навальный обвинения в нарушении отвергал. Он предполагает, что его арест является попыткой помешать избирательной кампании в Мосгордуму, которую ведут его соратники. Ранее Останкинский суд Москвы арестовал на девять суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова за ту же акцию 12 июня.