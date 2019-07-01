Сегодня жители западного полушария Земли смогут увидеть полное солнечное затмение

Луна полностью закроет Солнце на несколько минут.

За астрономической аномалией можно будет следить на территории Аргентины и Чили – там затмение продлится около 2,5 минут. Однако наилучшая для наблюдения область расположена в юго-восточной акватории Тихого океана в трех тысячах километров от Чили, где длительность затмения превысит 4,5 минуты. Специалисты напоминают, что смотреть на него можно только через фильтры, чтобы не повредить сетчатку глаза.

Последний раз полное солнечное затмение можно было увидеть 21 августа 2017 года. Но и тогда большая часть населения России не смогла наблюдать это явление. Исключением стали жители Чукотского автономного округа и Камчатского края. В отличие от грядущего, солнечное затмение 2017 года было несколько короче – его длительность составила 2 минуты 40 секунд.

17 июля при хорошей погоде россияне смогут увидеть частичное лунное затмение. Следить за явлением можно будет в течение двух часов.