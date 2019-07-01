Дональд Трамп, по некоторым данным, может отказаться от полной денуклеаризации Корейского полуострова

По сведениям газеты The New York Times, глава Белого дома готов пойти на уступки, если Пхеньян согласится заморозить дальнейшую разработку ядерного оружия. Издание пишет, что после начала новой избирательной гонки, американскому лидеру нужно показать избирателям, что его корейская политика дала какой-то реальный эффект. Соответствующее предложение якобы готовят в администрации президента уже несколько недель.

Данные публикации газеты отверг советник по нацбезопасности Джон Болтон. Он написал в твиттере, что никогда не слышал о готовности США пойти на ядерную заморозку со стороны КНДР.