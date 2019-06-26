В Гонконге полиция разогнала демонстрантов, занявших законодательный совет

Ранее из-за штурма парламента пришлось эвакуировать депутатов.

Массовые акции, начавшиеся еще накануне утром, были приурочены к годовщине возвращения Гонконга Китаю. До этого жители устраивали манифестации, протестуя из-за поправок к закону об экстрадиции.

Штурмом парламента протестующие не ограничатся – такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Константин Эггерт.

Эггерт отметил, что власти КНР считают опасным существование демократии в Гонконге.