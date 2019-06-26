Профсоюз медиков Москвы потребовал создать госкомиссию по делу Элины Сушкевич

Детского реаниматолога из Калининграда обвиняют в убийстве недоношенного ребенка. Как сказал «Эху Москвы» председатель организации Сергей Ремизов, уголовное дело в таком случае неприемлемо.

Ремизов добавил, что страх перед тюремным сроком не позволит врачам должным образом выполнять свои обязанности.



Помимо Сушкевич фигурантом дела является главврач перинатального центра Елена Белая. Следователи считают, что медики намеренно не стали спасать новорожденного из-за экономии дорогостоящих лекарств и для того, чтобы не портить статистику.