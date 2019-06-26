Эмилия Слабунова: План развития Москвы отсутствует в документе «Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года»

План развития Москвы отсутствует в утвержденном правительством документе «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

«В феврале 2019 года правительство Российской Федерации утвердило стратегию пространственного развития страны, где для каждого региона расписаны экономические специализации. Так вот там присутствуют 84 субъекта, а Москвы нет. Упоминание о Москве обнаружилось только в одном приложении, в перечислении городов Центрального региона, самым последним номером», — сказала она.

Э.Слабунова добавила, что в связи с этим готовит обращение мэру столицы и председателю Мосгордумы.

«Мы направим обращение господину Собянину, господину Шапошникову, а также каждому депутату Мосгордумы – как такое вообще могло случиться, что представительная власть оставила Москву без стратегии, как просмотрела ее отсутствие в одном из важнейших стратегических документов страны. Тем более, что есть постановление правительства РФ, которое предписывает весь порядок разработки этого документа, где четко сказано, что она разрабатывается для всех субъектов Российской Федерации без исключения», — подчеркнула она.

Политик также отметила, что стратегию социально-экономического развития столицы не удалось обнаружить, в том числе, на сайте правительства Москвы, Мосгордумы и поисковых системах.