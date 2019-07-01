Власти Евросоюза обязали оснастить все новые электромобили генераторами шума мотора

Как передает телеканал Би-би-си, пешеходы всё больше жалуются на тихую работу электродвигателей. Они не слышат приближения машин, что грозит возникновением аварий.

С сегодняшнего дня все автомобили, купленные в салонах, будут продаваться со специальными устройствами, которые автоматически включаются, когда транспортное средство едет задним ходом или передвигается со скоростью меньше 20-ти километров в час. С 2021-го года установка генераторов шума станет обязательной для всех электромобилей в ЕС.